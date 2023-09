Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Wohnwagen entwendet - Polizei sucht Zeugen

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 20.09.2023, 14.00 Uhr bis Samstag, 23.09.2023, 13.00 Uhr, wurde in Höllstein an der Landstraße ein weißer Wohnwagen der Marke FENDT entwendet. Der Wohnwagen stand auf einem umzäunten Stellplatzgelände. Um den Wohnwagen von dem umzäunten Gelände zu bekommen, wurden wohl Bauzaunelemente auseinandergeschraubt. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 37.000 Euro. Das umzäunte Gelände liegt direkt an der Bundesstraße 317. Der Polizeiposten Steinen, Telefon 07627 970250, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

