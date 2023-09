Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Von Fahrbahn abgekommen und in zwei Ausstellungsfahrzeuge eines Autohauses gekracht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 23.09.2023, gegen 19.25 Uhr, kam ein 30-jähriger Pkw-Fahrer, vermutlich aufgrund einer überhöhten Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und krachte in zwei Ausstellungsfahrzeuge eines Autohauses. Der 30-Jährige befuhr die Bundesstraße 316 und bog im Kreisverkehr in die Nollinger Straße ab. Dabei kam er zunächst nach rechts in den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über seinen Pkw. Im weiteren Verlauf kam er nach links von der Fahrbahn ab, und krachte in zwei Ausstellungsfahrzeuge eines dortigen Autohauses. Der 30-Jährige sowie seine zwei Mitfahrer seien nicht verletzt worden. Der Pkw des 30-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 30.000 Euro.

