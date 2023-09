POL-FR: Breisach - Vier Trunkenheitsfahrten über das Wochenende festgestellt

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 24.09.2023, kurz vor 08.00 Uhr, wurde ein 67-jähriger Mann von seinem eigenen Pkw überrollt. Er verstarb an der Unfallstelle. Er befuhr die Bahnhofstraße, bog an der Einmündung "Auf der Wegscheide" nach links auf einen landwirtschaftlichen Weg ein, um an eine Pferdekoppel zu gelangen. Er stieg aus seinem Pkw aus und hatte diesen auf dem ...

