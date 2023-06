Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Ladendetektiv fasst "durstigen" Dieb

Duisburg (ots)

Ein Ladendetektiv (55) hat am Mittwochmittag (21. Juni, 12:55 Uhr) einen Dieb (18) in einem Supermarkt an der Friedrich-Ebert-Straße gefasst. Der 55-Jährige beobachtete, wie der Mann insgesamt sieben Flaschen Wodka und Whisky in seinem Rucksack verstaute. An der Kasse bezahlte er aber lediglich Wasserflaschen und Toilettenpapier. Der Detektiv hielt den 18-Jährigen in seinem Büro fest und alarmierte die Polizei. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell