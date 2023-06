Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: VW-Fahrer flüchtet in Badelatschen vor Polizei

Duisburg (ots)

Ein 22-Jähriger in einem VW ist in der Nacht zum Dienstag (20. Juni, gegen 0:20 Uhr) direkt neben einer Polizeikontrolle auf der Steinschen Gasse über eine rote Ampel gerast und anschließend vor den Beamten geflüchtet. Die Polizisten hatten sofort die Verfolgung aufgenommen. Der VW flüchtete unter anderem über die Heerstraße und die Hochfeldstraße und erreichte dabei Geschwindigkeiten von geschätzten 100 km/h. Auf der Sedanstraße ging es für den Fahrer wegen eines vor ihm haltenden Autos nicht mehr weiter. Er stieg aus dem noch rollenden Wagen aus und flüchtete in Badelatschen zu Fuß weiter. Sein Auto prallte in der Zwischenzeit gegen zwei in der Nähe geparkte Fahrzeuge und beschädigte diese. Die Einsatzkräfte verfolgten den jungen Mann zu Fuß und sahen, wie er sich einige Meter weiter in der Nähe eines Basketballplatzes auf einen Stein setzte. Später behauptete er, bereits die ganze Zeit dort gesessen zu haben. Einen Führerschein besitze er nicht, sagte er außerdem. Die Polizei stellte das Auto sicher und beschlagnahmte das Handy des Mannes. Außerdem wurde eine Anzeige geschrieben, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen.

