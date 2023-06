Polizei Duisburg

POL-DU: Homberg: Passanten müssen aus dem Weg springen - 16-jähriger Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Duisburg (ots)

Ein Streifenwagenteam hat am Sonntagnachmittag (18. Juni, gegen 17 Uhr) den jungen Fahrer eines Kleinkraftrades für eine Kontrolle ins Visier genommen. Weil er offenbar zu schnell unterwegs war, wollten ihn die beiden Beamten auf der Hubertusstraße kontrollieren. Aber der 16-Jährige ignorierte die Anhaltezeichen und gab Gas. Bei seiner Flucht fuhr er unter anderem an der Kirchstraße auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und missachtete Vorfahrtsregeln sowie eine rote Ampel. Außerdem raste er über einen Verbindungsweg zwischen der Kirchstraße und der Friedhofsallee, wo mehrere Passanten zur Seite springen mussten, um ihm auszuweichen. Auf einem Garagenhof im Bereich der Hunsrückstraße ließ er das Kleinkraftrad stehen und warf - vermeintlich unbeobachtet - Helm und Jacke in ein Gebüsch und floh zu Fuß weiter. Wenige Meter entfernt bekam ein weiteres Streifenwagenteam den 16-Jährigen zu fassen. Er gab zu, ohne entsprechende Fahrerlaubnis mit dem Kleinkraftrad gefahren zu sein, in dem Wissen, dass der Motor des Rollers nicht gedrosselt war. Die Polizei stellte das Kleinkraftrad für weitere Überprüfungen sicher. Außerdem schrieben die Beamten eine Anzeige, unter anderem wegen der Straßenverkehrsgefährdung, des Fahrens ohne Führerschein und des illegalen Rennens. Sie übergaben den Jugendlichen schließlich an seinen Vater.

