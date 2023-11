Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Wohnungseinbrüche in Wolfhagen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Montag kam es in Wolfhagen zu zwei Einbrüchen in Erdgeschosswohnungen, die vermutlich auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen. Die mit den weiteren Ermittlungen in beiden Fällen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die im Bereich der Tatorte, die in der Danziger Straße und "Am Rosengarten" liegen, verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Täterhinweise geben können.

Der Einbruch in der Danziger Straße war von der Bewohnerin bei ihrer Heimkehr gegen 17:20 Uhr festgestellt und bei der Polizei gemeldet worden. Während ihrer kurzen Abwesenheit von nur 20 Minuten hatten sich die Täter über eine aufgebrochene Balkontür Zutritt zu der Wohnung verschafft und die Räume nach Wertsachen durchsucht. Mit der Beute, mehreren hochwertigen Schmuckstücken und Armbanduhren, flüchteten die Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung. Nur kurze Zeit später meldete sich das zweite Einbruchsopfer aus der nahegelegenen Straße "Am Rosengarten". Dort war in Abwesenheit der Bewohner eine Terrassentür aufgehebelt und eine Geldbörse sowie Schmuck erbeutet worden. Die Tatzeit lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 18:10 Uhr eingrenzen.

Die sofort eingeleiteten Fahndungen nach den Tätern verliefen leider ohne Erfolg. Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu den Einbrüchen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

