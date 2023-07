Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Trekkingfahrrades

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Bahnhof Salzderhelden, 28.07.2023, 09:00 - 17:00 Uhr

Einbeck (He)

Im genannten Tatzeitraum entwendeten bislang unbekannte Täter ein Trekkingfahrrad der Marke Bergamont, Modell: "Helix S4". Das Fahrrad wurde von der 24-jährigen Geschädigten mittels Kabelschloss an einem Pfosten beim Fahrradhäuschen des Bahnhofs abgestellt und gesichert. Das graufarbene Trekkingrad weist rote Applikationen sowie die Aufschrift "Bergamont" am Fahrradrahmen auf. Auf dem Gepäckträger befindet sich ein Fahrradkorb. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Einbeck unter folgender Telefonnummer - 05561/ 31310 - zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell