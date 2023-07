Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Rauchentwicklung in Albrechtshausen

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau,

Albrechtshausen, Samstag, 29.07.2023, 08:34 Uhr,

Albrechtshausen (Gro)

Am Samstagmorgen bemerkte ein aufmerksamer Feuerwehrmann eine Rauchentwicklung im Bereich Albrechtshausen. Es stellte sich heraus, dass Rauch aus einer Scheune, in welcher Getreide getrocknet und gelagert wird, drang. Vermutlich aufgrund eines Getreidestaus im Bereich der Förderschnecke erhitzte sich das Getreide und geriet in Brand, welcher durch die eingesetzten Feuerwehren abgelöscht werden konnte. An Getreidesilo und Förderschnecke entstand Sachschaden von insgesamt ca. 90.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell