Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Aus Wut über Rauswurf: Unbekannte Frau schlägt Scheibe von Bus mit Bierflasche ein; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Vermutlich aus Wut weil sie zuvor aus einem Bus geworfen worden war, hat eine unbekannte Frau am gestrigen Dienstagmittag an der Haltestelle "Am Stern" in Kassel mit einer Bierflasche eine Scheibe des Busses eingeschlagen. Glücklicherweise waren keine Fahrgäste verletzt worden, die Seitenscheibe im hinteren Bereich des Busses wurde aber komplett zerstört. Die Kasseler Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täterin geben können. Es soll sich um eine 35 bis 40 Jahre alte Frau mit normaler Statur und langen dunkelbraunen "verfilzten" Haaren gehandelt haben, die eine orangefarbene/braune Regenjacke trug.

Ereignet hatte sich die Sachbeschädigung am gestrigen Mittag gegen 13:35 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die stark alkoholisiert wirkende Frau am Holländischen Platz in den Linienbus eingestiegen und hatte andere Fahrgäste angepöbelt, weshalb der Fahrer sie schließlich an der folgenden Haltestelle des Busses verwies. Offenbar aus Wut über den Rauswurf schlug die Frau nach dem Aussteigen mit der Bierflasche die Scheibe des noch stehenden Busses ein und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täterin geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell