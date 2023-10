POL-PDLD: Edenkoben - beschädigter PKW

Landau (ots) - Am Freitagmorgen kam es in Frankweiler zu einem Verkehrsunfall bei dem sich der Unfallverursacher anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernte. Wie durch einen unbeteiligten Zeugen gemeldet, befuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer die Trifelsstraße in Frankweiler und blieb dort mit der linken Fahrzeugseite am Dach eines Wohnhauses hängen. ...

mehr