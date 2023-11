Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt: Polizei erbittet Hinweise auf mutmaßlich beteiligten Radfahrer

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Noch nicht aufgeklärt werden konnte der genaue Hergang eines Unfalls mit einer schwerverletzten Fußgängerin am Donnerstag, dem 9. November 2023, trotz der bisher angestellten Ermittlungen der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Weiterhelfen könnten jedoch Zeugen, die den Unfall in der Breitscheidstraße/ Ecke Bodelschwinghstraße beobachtet haben und Hinweise auf einen mutmaßlich beteiligten Fahrradfahrer geben können.

Der Unfall hatte sich an dem Donnerstag gegen 17:15 Uhr ereignet. Ein 58-jähriger Mann aus Kassel war mit seinem Renault stadtauswärts auf der Breitscheidstraße unterwegs und wollte nach links in die Bodelschwinghstraße abbiegen. Hierbei erfasste er den von einer 87-jährigen Fußgängerin gezogenen Rollkoffer, die zur gleichen Zeit die Bodelschwinghstraße in Richtung Samuel-Beckett-Anlage überquerte. Die Seniorin aus Kassel stürzte dadurch zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, das sie nach einem stationären Aufenthalt inzwischen wieder verlassen konnte. Wie der Autofahrer bei der Polizei angab, habe er einem unbeleuchteten Fahrradfahrer ausweichen müssen, der in der Dämmerung plötzlich aus der Bodelschwinghstraße kam und nach links in die Breitscheidstraße abbog. Der Mann auf dem Fahrrad war dunkel gekleidet, so der 58-Jährige.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und den Ermittlern Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

