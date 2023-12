Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - 40-Jähriger randaliert

Am Mittwoch nahm die Polizei einen Mann in Göppingen in Gewahrsam und brachte ihn in eine Klinik.

Ulm (ots)

Gegen 13 Uhr wählten Zeugen den Notruf und teilten den Randalierer in einem Haus in der Straße Im Bruckwasen mit. Der 40-Jährige ließ sich wohl nicht beruhigen und warf Gegenstände aus dem Fenster. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an. Im weiteren Verlauf beruhigte sich der 40-Jährige nicht und griff auch die Beamten an. Sie überwältigen ihn und mussten Handschließen anlegen. Auch trat er mit den Füßen nach einem Polizisten und traf ihn leicht im Gesicht. Glücklicherweise wurde der Beamte nicht verletzt. Da sich der 40-Jährige offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, brachte ihn die Polizei in ein psychiatrisches Krankenhaus. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

