Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auf der Motorhaube geräkelt - Anzeige wegen Sachbeschädigung

Altenburg (ots)

Nobitz: Ein 36 Jahre alter Mann schien sich am Sonntag (05.02.2023) aufgrund seiner Alkoholisierung offenbar nicht mehr beherrschen zu können, so dass Polizeistreifen nach Kotteritz, einem Ortsteil von Nobitz ausrücken mussten. Denn gegen 03:15 Uhr in der Nacht räkelte er sich auf der Motorhaube eines in der Werksiedlung geparkten Audi und verursachte dabei diversen Sachschaden. Da er der Aufforderung des Polizisten, dies zu unterlassen nicht nachkam wurde er schließlich in Unterbindungsgewahrsam genommen. In der Gewahrsamszelle der Altenburger Polizei konnte der mit über 2,8 Promille alkoholisierte Herr nun seinen Rausch ausschlafen. Ebenso erhielt er eine entsprechende Anzeige. (RK)

