LPI-J: Grafitti-Schmiererein in Pfiffelbach

Weimar (ots) - Am Mittwochabend parkte ein 43jähriger mit seinem Transporter in der Max-Liebermann-Straße rückwärts aus einer Parklücke aus und beschädigte dabei einen abgeparkten Pkw Skoda. Verletzt wurde niemand, an beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden im Gesamtwert von etwa 800 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

