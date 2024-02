Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf zu Sachbeschädigungen im Mehrgenerationenpark Kranichfeld

Weimar (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es im Kranichfelder Generationenpark zu mehreren Sachbeschädigungen. Zum einen wurde das Geländer einer Treppenanlage, welche in Richtung der Schule führt, teilweise herausgerissen und dadurch beschädigt. Darüber hinaus führten Unbekannte eine Sprengstoffexplosion herbei. Ein massiver Müllbehälter wurde am Montagabend, kurz nach 21 Uhr, dadurch förmlich zerrissen, so dass davon ausgegangen werden muss, dass hier mit einem nicht handelsüblichen Böller hantiert wurde. In Summe belaufen sich die verursachten Sachschäden des Wochenendes auf einen niederen vierstelligen Betrag. Bisher ist lediglich bekannt, dass die Örtlichkeit Gruppierungen zum Verweilen und Zusammenkommen einlädt; auch in den Abendstunden. Ob diese mit den Vorfällen in Verbindung stehen oder aber Angaben zu den / dem vermeintlichen Täter(n) machen können, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Licht ins Dunkel bringen können. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de bzw. dem zuständigen Kontaktbereichsbeamten zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell