Lohne - Diebstahl eines Sattelaufliegers

In der Zeit zwischen 1. Dezember 2023, 14.30 Uhr, und Sonntag, 2. Dezember 2023, 15.25 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen Sattelauflieger samt Quarzkies-Ladung, welcher auf einem Parkplatz in der Dinklager Straße stand. Der Sattelauflieger konnte schließlich im Großraum Hannover wieder aufgefunden werden. Wer hat im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 2. Dezember 2023, 18.30 Uhr und Sonntag, 3. Dezember 2023, 11.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Schaufensterscheibe eines Ladenlokals in der Großen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 3. Dezember 2023, 12.50 Uhr, fuhren vier Fahrzeuge auf der Vechtaer Straße in Richtung Harme. In Höhe der Kreuzung Zur alten Schule wollte der 48-jährige, erste Autofahrer aus Vechta, linksseitig abbiegen und kam verkehrsbedingt zum Stillstand. Hier kam es zum Auffahrunfall: Demnach sei die 23-jährige Fahrerin des dritten Pkws (wohnhaft in Vechta) in der Reihe auf den Pkw eines 32-jährigen Fahrers aus Quakenbrück aufgefahren. Dieser war das zweite Fahrzeug in der Reihe. Dieser sei wiederum auf den ersten Pkw aufgeschoben worden. Der 37-jährige Fahrer des vierten Wagens (wohnhaft in Vechta) in der Reihe wich nach links aus, wodurch dieser in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem 65-jährigen Autofahrer aus Vechta kollidierte. Das Kind im Pkw des 32-jährigen Fahrers wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Vechta - Diebstahl aus Kfz

Von Samstag, 02. Dezember 2023, 09.00 Uhr bis Sonntag, 03. Dezember 2023, 01.30 Uhr verschafften sich unbekannte Personen in der Mühlenstraße gewaltsam Zugang in einen schwarzen Pkw des Herstellers Peugeot, 203, indem sie die Scheibe der Beifahrertür der hinteren linken Fahrzeugseite einschlugen. Entwendet wurde eine blaue Geldbörse samt Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Bakum - Einbruchsdiebstahl in Lagerhalle

Von Freitag, 1. Dezember 2023, 17.05 Uhr, bis Samstag, 2. Dezember 2023, 10.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in der Vechtaer Straße in eine Lagerhalle ein. Entwendet wurden drei Quads der Marken Aeon, Shade Sport Plus 860 und Shade Xtreme. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Lohne - Diebstahl aus Kirche

Am Freitag, 1. Dezember 2023, zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person im Anschluss an einen Trauergottesdienst in die Kirche in der Franziskusstraße und entwendete die zuvor gesammelte Kollekte. Außerdem werden eine Geldbörse sowie ein Smartphone aus dem Küsterraum gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Pkw-Einbruch

Am Freitag, 1. Dezember 2023, zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr, schlugen bislang unbekannte Personen die Scheibe eines Ford Focus in der Marienstraße ein und entwendeten eine Handtasche. Das Fahrzeug stand auf einem Parkstreifen neben dem Parkhaus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 4. Dezember 2023, gegen 7.45 Uhr, befuhr mit eine 28-jährige Autofahrerin aus Stemwede mit ihrem VW Passat die Marienstraße in Lohne in Richtung Krankenhaus. In Höhe des dortigen Parkplatzes kam ihr ein unbekannter PKW entgegen und es kam zu einer Berührung der beiden Außenspiegel. Anschließend habe die Person im unbekannten PKW gehupt, sei dann aber unerlaubt weitergefahren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

