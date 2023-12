Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Sedelsberg - Brand durch Ascheentsorgung

Am Sonntag, den 03. Dezember 2023, gegen 15.50 Uhr, kam es in der Emsstraße zu einem Brand. Durch den Geschädigten war zuvor Asche in einer Abfalltonne entsorgt worden, und diese dadurch in Brand geraten. Das Feuer konnte durch den Geschädigten selbst gelöscht werden. Am Wohngebäude des Geschädigten entstanden Ruß- und Brandschäden in Höhe von etwa 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

