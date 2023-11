Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Lichtental - Vergessene Töpfe führten zum Brand

Baden-Baden, Lichtental (ots)

Nach einem Brand in einer Wohnung in der Maximilianstraße am Samstag, musste ein Sachschaden von rund 30.000 Euro beziffert werden. Eine Bewohnerin hatte kurz vor 11 Uhr offenbar mehrere Töpfe auf einem Herd vergessen, was in der Folge zum Brand in der Küche und der Unbewohnbarkeit der Wohnung führte. Durch Anwohner wurde das Feuer bemerkt und gelöscht. Die Seniorin selbst wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht, die sie jedoch am selben Tag wieder verlassen konnte. Die Feuerwehr Baden-Baden war mit 16 Wehrleuten und vier Fahrzeugen im Einsatz.

/rs

