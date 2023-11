Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Trunkenheit am Steuer

Oberkirch (ots)

Am Sonntagabend gegen 23:15 Uhr kam es am Kreisverkehr der B28/L89 zu einem Verkehrsunfall durch einen 33-jährigen Mann. Dieser überfuhr mit seinem VW Golf den Kreisverkehr mittig und kam anschließend rechtsseitig in einem Feld zum Stehen. Nachdem der Mann die Unfallörtlichkeit fußläufig verlassen hatte, wurde er von einem Zeugen zum Unfallwagen zurückgebracht. Nach Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass der 33-Jährige einen Alkoholwert von über 2 Promille hatte. Verletzt wurde niemand. Durch den Unfall entstand an dem Golf, an Verkehrszeichen und am Feld ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Nach Blutentnahmen wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

