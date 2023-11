Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim -Einbruch in Vereinsheim

Ringsheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Sportheim in der Straße "Am Sportplatz" in der vergangenen Woche, haben die Beamten des Polizeireviers Lahr die Ermittlungen aufgenommen. Vergangenen Samstag bemerkten Verantwortliche, dass Unbekannte zwischen Donnerstag- und Samstagabend in das Vereinsheim eingebrochen sind. Wie sich herausstellte gelang nach mehrfachen erfolglosen Versuchen - bei denen eine Tür, Rollläden und Fenster beschädigt wurden - das Eindringen durch ein Fenster ins Innere des Vereinsheimes. Dort entnahm der oder die Unbekannten aus einer Kasse einen Kleinbetrag an Bargeld. Der Sachschaden kann bislang noch nicht abgeschätzt werden. Ob ein Zusammenhang zu den jüngsten Einbrüchen in Vereinsheimen in diesem Bereich besteht, ist ebenfalls Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

