POL-PPWP: Streit in der Halloweennacht eskaliert

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Vermutlich beim Rangieren ist am Dienstag ein Dacia Sandero beschädigt worden. Der Verursacher beging Unfallflucht. Wie der Halter des betroffenen Fahrzeugs der Polizei meldete, hatte er seinen Dacia am Morgen gegen 6 Uhr auf dem Parkplatz an der L472 abgestellt. Als er am Nachmittag gegen 16.55 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, bemerkte er eine Beschädigung an der Fahrzeugfront: Das Kennzeichen war abgerissen und der Lack zerkratzt. ...

mehr