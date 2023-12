Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Sachbeschädigung von Holzbank Unbekannte warfen in der Nacht von Donnerstag, 30.11.2023, auf Freitag, 01.12.2023 eine, an der Straße "Südlicher Küstenkanal" aufgestellte Holzbank in den Küstenkanal und zerstörten diese dadurch. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Friesoythe (04491/9339-0) entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeikommissariat Friesoythe i. A. Witten, POK ...

