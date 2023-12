POL-CLP: Pressemitteilung 02./03.12.23

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Unfallflucht Cloppenburg

Am Sonntag, zwischen 01.00 und 02.00 Uhr, verursacht ein PKW einen Schaden im Kreisverkehr an der Emsteker Straße/Fritz-Reuter-Straße. Der bislang unbekannte PKW-Fahrer überfährt ein Verkehrsschild und entfernt sich von der Unfallstelle. Bei dem Unfall muss der PKW stark beschädigt worden sein. Es soll sich um einen dunklen Mazda gehandelt haben.

Verkehrsunfall, Cloppenburg

Am Samstag, um 23.45 Uhr, befährt ein 21-Jähriger aus Garrel mit seinem PKW die Osterstraße stadtauswärts. Vor ihm fährt ein 36- Jähriger aus Oldenburg, welcher in die Straße Am Dornkamp abbiegen will. Offenbar bemerkt der Garreler dies zu spät und fährt auf den PKW auf. Es entsteht Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Die Witterungsverhältnisse am Samstag bereiteten im Bereich Cloppenburg keine Probleme. Es kam lediglich zu drei glättebedingten Verkehrsunfällen mit leichten Sachschäden.

