POL-CLP: Pressemeldungen vom Polizeikommissariat Vechta vom 01. - 02.12.2023

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 01.12.2023 ist es gegen 15:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Falkenrotter Straße 161 in Vechta gekommen. Zeugen berichten, dass ein Verkehrsteilnehmer beim Einparken mit seinem Pkw, einer weißen Daimler A-Klasse, einen ordnungsgemäß abgeparkten schwarzen Smart beschädigt. Anschließend entfernt sich der Verkehrsteilnehmer, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Verursacher kann anhand der Zeugenaussagen ermittelt werden. Zudem wird eine Alkoholbeeinflussung bei dem Verursacher festgestellt. Aufgrund dessen wurde der 64 - jährige Mann aus Vechta der Dienststelle zwecks Blutprobenentnahme zugeführt.

Vechta, OT Langförden - Straßenverkehrsgefährdung mit Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 01.12.2023, gegen 17:35 Uhr, kam es zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs, sowie einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 37-Jährigen Fahrzeugführers aus Emstek und seinem 69-Jährigen Beifahrer. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer überholte mit seinem dunklen VW Polo auf der Schwichteler Straße in Spreda kurz vor einer Kurve eine landwirtschaftliche Zugmaschine samt Anhängern. Der 37-jährige im entgegenkommende Fahrzeugführer musste eine Bremsung und ein Ausweismanöver nach rechts durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ebenfalls reduzierte auch die landwirtschaftliche Zugmaschine bereits die Geschwindigkeit. Durch das Ausweichmanöver stieß der 37-Jährige gegen einen Leitpfosten und beschädigte sowohl seinen Pkw als auch den Leitpfosten. Beide Personen des Gegenverkehrs blieben unverletzt. Der unbekannte Polo-Fahrer setzte allerdings seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Pkw oder zum Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 01.12.2023, gegen 15:43 Uhr, kommt es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes an der Ravensberger Straße 27 in Vechta. Ein Verkehrsteilnehmer beschädigt beim Einsteigen in seinen Pkw einen anderen, ordnungsgemäß geparkten Pkw, in dem er mit seiner Fahrertür gegen den anderen Pkw stößt. Durch die Geschädigte, welche sich zu diesem Zeitpunkt noch in ihrem Pkw befindet, können Hinweise zum Verursacher gemacht werden, welcher anschließend die Unfallörtlichkeit mit seinem Pkw verlässt, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der flüchtige Fahrzeugführer kann durch die Polizei Vechta im Nachgang ermittelt werden.

49451 Holdorf - Verkehrsunfallflucht i.V.m Fahren unter Alkoholeinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, den 02.12.2023, gegen 02:55 Uhr, kommt es auf der Autobahnbrücke, B214, an der AS in 49451 Holdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Zuge der Fahndung kann der beteiligte PKW angetroffen werden. Hier stellt sich heraus, dass der 25-Jährige Verkehrsunfallverursacher mutmaßlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Weiter ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Nach dem Verkehrsunfall soll die 29-Jährige Beifahrerin mit dem beschädigten PKW weitergefahren sein. Auch diese führt den PKW unter Einfluss alkoholischer Getränke. AAK: 1,70. Es werden bei beiden Personen Blutprobenentnahmen durchgeführt. Der Führerschein von ihr wurde sichergestellt.

Vechta - Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

Am Samstag, den 02.12.2023, gegen 05:00 Uhr, befuhr ein 29-jähriger aus Lohne mit einem PKW den alten Flugplatz in 49377 Vechta. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Der Fahrzeugführer weist einen Atemalkoholwert von 0,4 Promille auf. Zudem ergibt ein Drogenvortest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Kokain steht. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - PKW Diebstahl

In den Morgenstunden vom 02.12.2023 von 04:30 Uhr bis 07:30 Uhr ist es zu einem PKW Diebstahl in Lohne, Heinrichstraße 14 gekommen. Entwendet wurde ein BMW X5 in der Farbe weiß. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne unter Te.:04442-808460 in Verbindung zu setzten.

