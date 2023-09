Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Schwaigern: Ladendieb flüchtet Am gestrigen Freitag, gegen 16.30 Uhr, wurde ein Mann vom Personal des Kauflandes dabei beobachtet wie er Parfüm und Lebensmittel entwendete. Das Diebesgut steckte er in seine Bauchtasche und entnahm weitere Waren von geringem Wert, die er an der Kasse bezahlen wollte. Beim Verlassen des Kassenbereiches wurde er vom Personal angesprochen und angehalten, er verhielt sich zunächst kooperativ und leistete den Anweisungen des Personals Folge. Gerade als die Angestellten mit dem 38-jährigen Ladendieb in einem separaten Büro den Fall bearbeiten wollten, nutzte der Mann die Gelegenheit und stößt eine weibliche Angestellte mit dem Ellenbogen an die Wand. Anschließend flüchtete er durch die offenstehende Tür des Büros, wird aber durch die Angestellte und einen zu Hilfe eilenden Kunden im Bereich der Heilbronner Straße eingeholt und gestellt. Die Dame erlitt leichte Verletzungen durch den vorherigen Armstoß des Mannes. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Fall machen können, ins-besondere wird der Kunde gesucht, der der Angestellten bei der Ergreifung des Diebes gehol-fen hat. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Fall machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Lauffen unter 07133/2090 oder dem Polizeiposten Leintal in Schwaigern unter 07138/810630 in Verbindung zu setzen.

