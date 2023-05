POL-PDNW: ZVD: Eigentor geschossen - Unternehmer erwarten mehrere Strafanzeigen

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

BAB61 - Dannstadt (ots): Kräfte der ZVD Rheinpfalz (Polizeidirektion Neustadt) kontrollierten am Donnerstagmittag, den 11.05.2023 einen Sattelschlepper an der Tank- und Rastanlage Dannstadt auf der Bundesautobahn 61. Bei der Kontrolle des Führerscheins des Fahrers fiel auf, dass es sich hierbei um eine Totalfälschung handelte. Auch der vom Fahrer mitgeführte kroatische Reisepass erwies sich als Fälschung. Tatsächlich handelte es sich bei dem Fahrer um einen bosnischen Staatsangehörigen, der sich ohne Arbeitserlaubnis und bei unerlaubtem Aufenthalt unter falschen Personalien als Berufskraftfahrer bei einer Spedition anstellen ließ. Wie die Kollegen bei ihren weiteren Ermittlungen feststellten, war der Fahrer des 40-Tonners bereits seit einem halben Jahr nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zum Führen seines Fahrzeugs. 59 Fahrten ohne gültige Fahrerlaubnis konnten dem Mann nachgewiesen werden. Ihm drohen nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis in mehreren Fällen sowie unerlaubtem Aufenthalt. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen wurden eingeleitet. Weil der Mann die Fahrt nicht fortsetzen durfte, wurde sein Chef zwecks Organisation der Abholung des Sattelschleppers kontaktiert. Als der Unternehmer persönlich vor Ort erschien, um die Fahrt fortzusetzen, kontrollierten die Beamten vor Abfahrt auch seinen Führerschein. Sie stellten fest, dass die erforderliche Fahrerlaubnisklasse zum Führen des Sattelzuges auch beim Chef bereits seit August 2022 abgelaufen war. Zwar wurde ihm der Fahrtantritt daraufhin noch rechtzeitig untersagt, doch konnten die Beamten nach einer Fahrerdatenauswertung dem Spediteur selbst nun mindestens 65 Fahrten ohne gültige Fahrerlaubnis nachweisen. Durch das persönliche Abholen des Sattelzugs hat sich der Unternehmer letztendlich ein Eigentor geschossen. Denn auch gegen ihn werden jetzt mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

