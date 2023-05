POL-PDNW: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeiautobahnstation Ruchheim - Vollsperrung auf der A6 nach Verkehrsunfall

Haßloch (ots) - In Haßloch kam es am 10.05.2023 gegen 13:15 Uhr im Kassenbereich eines Discounters im Herrenweg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Hierbei wurde zumindest ein Beteiligter verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

