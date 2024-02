Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb gestellt

Weimar (ots)

Zum wiederholten Male und trotz Hausverbot wurde am Mittwochvormittag ein hinlänglich polizeibekannter 22jähriger in einem Weimarer Einkaufszentrum beim Ladendiebstahl erwischt. Diesmal war ein Bekleidungsgeschäft sein Ziel, aus dem er eine Hose entwendete. Nur wenige Stunden später wurde er bei einem erneuten Ladendiebstahl in der Weimarer Innenstadt erwischt. Im Zuge der ersten Ermittlungen konnten ihm an diesem Tag vier Ladendiebstähle nachgewiesen werden. In Summe wurde bei dem Mann Diebesgut im Wert von 200 Euro gefunden und an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.

