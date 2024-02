Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Augenscheinlich ohne Beute entkommen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wetzdorf: Wie ein Zeuge am Dienstagmorgen feststellen musste, hatten sich Unbekannte an seiner Garage zu schaffen gemacht. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Garagentür und gelangten so in das Innere. Trotz, dass die Langfinger eine fast komplett eingerichtete Werkstatt vorfanden, nahmen sie, nach derzeitigem Stand, keine Beute an sich und entkamen unerkannt.

