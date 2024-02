LPI-J: Nach Knall davongefahren

Jena (ots) - Dienstagvormittag wollte ein 34-Jähriger am ticketverkauf im Reisezentrum des Bahnhofes Paradies die Wartezeit überbrücken, indem er sich an anderen Personen nach vorne drängelte. In Folge dessen verweis ihn ein Mitarbeiter wieder an das Ende der Warteschlagen. Daraufhin nahm der Mann ein Schild und versuchte den Mitarbeiter zu schlagen. Darüber hinaus bedrohte der den Mitarbeiter noch. Noch vor dem ...

