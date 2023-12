Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Entwendeter PKW wird an Unfallstelle zurückgelassen-Zeugenaufruf.

Badem (ots)

Die Polizeiinspektion Bitburg führt Ermittlungen zu einem Fall wegen des Verdachts eines Kraftfahrzeugdiebstahls und möglicher Verkehrsdelikte, die sich in diesem Zusammenhang ereigneten. Am Morgen des 10.12.2023 wurde der Polizeiinspektion Bitburg ein verunfallter, nicht mehr fahrbereiter PKW Renault Megane in der Ortslage von Badem gemeldet. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der PKW in der vorangegangenen Nacht in Speicher unberechtigt in Gebrauch genommen worden sein dürfte und gegen 07.15 Uhr am Sonntagmorgen in Badem alleinbeteiligt verunfallte. Der Wagen wurde laut Zeugenbeobachtungen von drei jungen Männern genutzt, die an der Unfallstelle in Badem abgeholt wurden und in einen roten PKW einstiegen. Die Polizei Bitburg bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 06561-96850.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell