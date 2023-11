POL-PB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer

Paderborn (ots) - (mb) Am Montagnachmittag (13.11.2023) ist einer Frau an der Salierstraße die Handtasche geraubt worden. Die Polizei fahndet nach drei Tatverdächtigen und sucht Zeugen. Eine 22-jährige Frau war gegen 16.45 Uhr zu Fuß an der Detmolder Straße unterwegs und bog in die Salierstraße ab. Nach wenigen Metern wurde sie von hinten angerempelt und stürzte fast. Aus einer Gruppe von drei jungen Männern wurde ...

