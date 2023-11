Polizei Paderborn

POL-PB: Fahndung nach Handtaschenräubern

Paderborn (ots)

(mb) Am Montagnachmittag (13.11.2023) ist einer Frau an der Salierstraße die Handtasche geraubt worden. Die Polizei fahndet nach drei Tatverdächtigen und sucht Zeugen.

Eine 22-jährige Frau war gegen 16.45 Uhr zu Fuß an der Detmolder Straße unterwegs und bog in die Salierstraße ab. Nach wenigen Metern wurde sie von hinten angerempelt und stürzte fast. Aus einer Gruppe von drei jungen Männern wurde ihr die Handtasche entrissen und das Handy entwendet. Die drei Tatverdächtigen flüchteten mit der Beute in den Pfälzer Weg und dann in den Elsässer Weg. Ein Zeuge kam dem Opfer zur Hilfe. Gemeinsam verfolgten sie die Tatverdächtigen, konnten diese aber nicht mehr entdecken. Die Polizei nahm mit mehreren Streifen und einem Diensthund die Fahndung nach den drei dunkel gekleideten Männern auf. Einer sei etwa 190 cm groß. Weitere Beschreibungen liegen derzeit nicht vor. Das gestohlene Handy des Opfers konnte am Pfälzer Weg wieder aufgefunden werden.

Sachdienliche Hinweise auf die Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

