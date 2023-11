Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht - Unfallauto hatte gestohlene Kennzeichen

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Der Fahrer eines dunklen Kombis mit gestohlenen Kennzeichen ist am Samstagnachmittag (11.11.2023) nach einem Verkehrsunfall auf der Langestraße vom Unfallort geflüchtet. Nur die Kennzeichen des unbekannten Autos sind bislang aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen.

Ein 56-jähriger Ford-Mondeo-Fahrer fuhr am Samstag gegen 14.20 Uhr auf der Langestraße in Richtung Steintor. An der Marktstraße wollte er nach links abbiegen und bremste. Ein hinter ihm fahrendes Auto prallte heftig auf das Heck des Mondeo-Kombi, sodass dieser quer zur Fahrbahn geschoben wurde und der Mondeo-Fahrer leichte Verletzungen erlitt. Am Mondeo entstand ein Heckschaden. Der Unfallfahrer gab sofort wieder Gas und flüchtete stadtauswärts. Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei dem flüchtigen Wagen um einen dunklen Kombi, Marke und Typ unbekannt, mit LIP-Kennzeichen. Eine Überprüfung der Nummernschilder ergab, dass diese letzte Woche in Detmold-Heiligenkirchen von einem Auto abmontiert und gestohlen worden waren.

Eins der entwendeten Kennzeichen entdeckte ein Passant am Sonntagvormittag in einem Gebüsch am Neuhäuser Weg. Das zweite Kennzeichen konnte am Montagmittag im Buschwerk auf dem Wall zwischen Fliederstraße und Detmolder Straße aufgefunden und sichergestellt werden. Das gesuchte Unfallauto müsste an der Front beschädigt sein.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und weitere Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Möglicherweise hat jemand gesehen, wer die Kennzeichen an den genannten Fundorten weggeworfen hat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

