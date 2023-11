Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Wohnhäuser

Paderborn (ots)

(mb) Am Wochenende sind Einbrecher in Abwesenheit der Bewohner in drei Privathäuser eingestiegen. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld.

An der Brakeler Straße fiel der Einbruch in ein Reiheneckhaus am Samstagmorgen auf. Über Nacht hatten Einbrecher eine Gartentür aufgehebelt und waren an die Rückseite des Gebäudes gelangt. Die Terrassentür hielt den Einbruchsversuchen stand. Den Tätern gelang es schließlich, die Kellertür aufzubrechen. Im Haus durchsuchten sie Schränke und Schubladen in allen Räumen. Mit dem entwendeten Schmuck entkamen die Einbrecher unerkannt.

Nachmittags kamen die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Brandisstraße wieder heim. Sie hatten das Haus am Freitagvormittag verlassen. An diesem Tatort hatten die Täter an einem Fenster und der Terrassentür gehebelt. Durch die aufgebrochene Terrassentür waren sie ins Haus gelang und hatten alle Wohnräume durchsucht. Sie flüchteten in diesem Fall ohne Beute.

Am Samstagabend verließen die Bewohner eines Flachdach-Reihenhauses im Wohnkarree zwischen Schleswiger Weg und Sylter Weg ihr Haus gegen 18.15 Uhr. Um 19.45 Uhr bemerkte ein Nachbar die offenstehende Haustür und informierte die Bewohner telefonisch. Sie kamen sofort zurück und stellten den Einbruch fest. Die Täter waren vermutlich über das Dach des Gebäudes in einen Innenhof gelangt und hatten dort eine Terrassentür aufgebrochen. Im Haus hatten die Einbrecher nach Wertsachen gesucht und einen Möbeltresor aus der Verankerung gerissen. Mit dem Safe flüchteten die Täter vermutlich durch die Haustür.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähre gesehen haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251/3060 entgegengenommen.

Bei akut verdächtigen Beobachtungen in Wohngebieten oder an Wohngebäuden, sollte die Polizei sofort per Polizeiruf 110 verständigt werden.

Informationen und Beratungen zum Einbruchschutz hat die Polizei Paderborn hier im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz

