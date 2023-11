Polizei Paderborn

POL-PB: Kleintransporterfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Bad Wünnenberg-Fürstenberg (ots)

(mb) Auf der Haarener Straße ist am Freitagmorgen ein 21-jähriger Mann schwer verunglückt. Ein Rettungshubschrauber musste eingesetzt werden.

Laut erster Ermittlungen der Polizei fuhr der junge Fahrer eines Ford Transit gegen 08.30 Uhr auf der Haarener Straße (L636) von Haaren in Richtung Fürstenberg. Aus unbekannter Ursache kam der Kleintransporter kurz vor der Einmündung der Straße Sintfeld über den Gegenfahrstreifen nach links von der Straße ab. Der Transit prallte frontal gegen einen Baum und schleuderte zurück auf die Straße. Der Fahrer wurde schwerverletzt in dem stark beschädigten Transporter eingeklemmt. Er wurde unter notärztlicher Behandlung aus dem Fahrzeug befreit. Da Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, forderte der Notarzt einen Rettungshubschrauber an, mit dem der 21-Jährige in ein Krankenhaus nach Paderborn geflogen wurde. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Haarener Straße musste im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt werden. Die Sperrung dauert voraussichtlich bei 12.30 Uhr.

