LPI-J: Geldbörse entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein verbaler Disput schaukelte sich am Sonntagnachmittag in Kahla hoch. Ein 70-Jähriger wollte in der Franz-Lehmann-Straße mit seinem Pkw seine Garage befahren. Da ein 20-Jähriger mit seinem Pkw wiederrum vor der Einfahrt stand, kam es zu einem Streitgespräch zwischen beiden Personen. Hierbei äußerte der 70-Jährige beleidigende Worte, was die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens zur Folge hatte. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

