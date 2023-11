POL-PB: Zwei mutmaßliche Autoeinbrecher gestellt

Büren (ots) - (CK) - Am frühen Mittwochmorgen (08.11., 04.05 Uhr) bemerkte ein Zeuge drei bislang unbekannte Männer, die gewaltsam in das Gebäude einer Kartbahn am Westring eindrangen. Daraufhin informierte er umgehend die Polizei, die das Gebäude mit starken Kräften zunächst umstellte und anschließend mit einem Diensthund durchsuchte. Die Einbrecher konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden. Am Tatort stellte die Polizeibeamten dann fest, dass die Täter durch ...

mehr