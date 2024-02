LPI-J: Diebstahl von Firmengelände

Weimar (ots) - Am Mittwochnachmittag wurde ein versuchter Einbruch in ein Fitnessstudio in der Weimarer Südstadt gemeldet. Auf einer Überwachungskamera konnte festgestellt werden, wie kurz nach Mitternacht zwei Personen das Schloss eines Tores aufbrachen und so auf das Außengelände des Sportstudios gelangten. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, so dass es bei einem Sachschaden von etwa 30 Euro blieb. ...

