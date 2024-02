Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche verursacht Verkehrsunfall

Kaiserslautern (ots)

Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall in der Entersweilerstraße rief am Sonntagnachmittag die Polizei auf den Plan. Nach bisherigen Ermittlungen hielten sich eine 14-Jährige und ihre gleichaltrige Freundin gegen 16:30 Uhr in dem Wagen ihres Vaters auf. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Hallenspielplatzes. Die junge Frau startete den Motor und setzte den Audi Q3 in Bewegung. Die 14-Jährige stieß zunächst gegen einen Stein und dann gegen einen geparkten VW Polo. Hierbei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die junge Fahrerin muss sich jetzt wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechtfertigen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell