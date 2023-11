Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Zeugen nach Wohnungseinbrüchen gesucht

Bönen (ots)

Am Freitag (10.11.23) brachen zwischen 14.00 Uhr und 20.40 Uhr bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses Am Peterskamp ein. Dort durchwühlten sie die gesamte Hochparterre-Wohnung.

Hinweise auf entwendete Gegenstände liegen bislang nicht vor.

Außerdem ist in ein Mehrfamilienhaus in der Beethovenstraße eingebrochen worden. Zwischen Donnerstag (09.11.23), 15.00 Uhr und Samstag (11.11.23), 12.25 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster auf und konnten so in die Hochparterrewohnung, wo sie sämtliche Schränke und Kommoden durchwühlten.

Angaben zu entwendeten Gegenständen konnten noch nicht gemacht werden.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 - 921 3220 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

