POL-PPWP: Mit Alkohol unterwegs

Mackenbach (ots) - Die Polizei in Kaiserslautern sucht Zeugen, die unter Umständen Beobachtungen zum Diebstahl eines hochwertigen Pkw, BMW M2 Coupé, Farbe schwarz, gemacht haben könnten. An dem Fahrzeug waren die Kennzeichen KL-GD 193 angebracht. Der BMW im Wert von circa 60.000 Euro war von der Eigentümerin am 22.02.2024 gegen 20:00 Uhr in der Hofeinfahrt in Mackenbach in der Straße Sandäcker abgestellt und ...

