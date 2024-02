Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl eines hochwertigen Pkw

Mackenbach (ots)

Die Polizei in Kaiserslautern sucht Zeugen, die unter Umständen Beobachtungen zum Diebstahl eines hochwertigen Pkw, BMW M2 Coupé, Farbe schwarz, gemacht haben könnten. An dem Fahrzeug waren die Kennzeichen KL-GD 193 angebracht. Der BMW im Wert von circa 60.000 Euro war von der Eigentümerin am 22.02.2024 gegen 20:00 Uhr in der Hofeinfahrt in Mackenbach in der Straße Sandäcker abgestellt und verschlossen worden. Am 24.02.2024 wurde der Diebstahl um 20:30 Uhr festgestellt. Die Geschädigte ist nach wie vor im Besitz beider Autoschlüssel, die über das Keyless Go System verfügen. Möglicherweise nutzten die Täter diesen Umstand aus. Mit technischen Mitteln ist es möglich, die Funkwellen der Fahrzeugschlüssel zu verlängern und so das Auto zu öffnen und zu starten. Die Polizei rät Besitzern von Autos mit sogenannten Keyless Go Systemen dazu, ihren Autoschlüssel nicht in der Nähe der Haustür aufzubewahren.

Zeugenhinweise werden bei Kriminalpolizei in Kaiserslautern, Telefon 0631/369-2620, entgegengenommen.|pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell