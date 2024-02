POL-PPWP: Fußballnachmittag auf dem Betzenberg beendet

Kaiserslautern (ots) - In dem Zeitraum Donnerstag, 22.02.2024, 23:00 Uhr bis Freitag, 23.02.2024, 08:30 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter in der St.-Franziskus-Straße vier dort geparkten PKW. Es wurden jeweils die Seitenspiegel beschädigt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250 oder per Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden.|wey Kontaktdaten für ...

