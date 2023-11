POL-HK: Neuenkirchen: Einbrüche; Walsrode: Werkzeug aus Lkw gestohlen

Polizeiinspektion Heidekreis

27.11. / Einbrüche in Einfamilienhäuser

Neuenkirchen: Am Montag, zwischen 07:15 und 19:00 Uhr, gelangten Unbekannte über die aufgehebelte Nebeneingangstür in ein Einfamilienhaus im Danziger Weg. Zudem wurde zwischen 15:45 Uhr und 19:00 Uhr in ein weiteres Einfamilienhaus in der Fichtenstraße eingebrochen. In beiden Fällen wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Die Höhe des Diebesgutes sowie die Prüfung eines möglichen Tatzusammenhanges sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in den genannten Zeiträumen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

27.11. / Werkzeug aus Lkw gestohlen

Walsrode: Unbekannte drangen in der Zeit von Sonntagabend (20:00 Uhr) bis Montagmorgen (06:00 Uhr) in einen verschlossenen Lkw in der Fritz-Reuter-Straße ein. Aus dem Innenraum wurde Werkzeug in Wert von circa 2000 Euro entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

27.11. / Schulgelände mit Farbe besprüht

Bad Fallingbostel: Das Schulgelände der Lieth-Schule und der Schule am Walde wurde am vergangenen Wochenende von Unbekannten aufgesucht, die diverse Wände, Türen und Fensterscheiben mit Farbe besprühten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder zwischen Freitagmittag (13:00 Uhr) und Montagmorgen (07:00 Uhr) verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

28.11. / Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss

Walsrode: In der Nacht zu Dienstag wurden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis auf ein Auto auf der A 7 aufmerksam, das alleinbeteiligt fast verunfallte. Die anschließende Kontrolle ergab, dass der Fahrer, ein 34-jähriger Mann aus Bispingen, unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Zudem schlug ein Drogenvortest an. Dem Mann wurde neben einer Blutprobe auch der Führerschein "entnommen".

