Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Neuenhaus (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr gestern gegen 19.00 Uhr mit seinem Fahrzeug die Straße Am Storkebrink in Neuenhaus und touchierte dabei den rechtsseitig am Straßenrand stehenden grauen VW Passat. Zeugen konnten nach dem Zusammenstoß nur noch einen wegfahrenden PKW erkennen. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen.

