Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sustrum - Scheune in Brand geraten

Sustrum (ots)

Gestern Abend gegen 21.52 Uhr kam es in der Nord-Süd-Straße zu einem Brand. Dabei vernahmen die 60- und der 64-jährige Hausbewohner zunächst ein Knistern, welches sie nicht einordnen konnten. Beim Nachsehen stellten sie fest, dass die an ihr Wohnhaus angrenzende, überwiegend leerstehende Scheune nahezu vollständig in Flammen stand. Der Brand war schon so weiter vorangeschritten, sodass die sofort verständigten Einsatzkräfte nicht mehr verhindern konnten, dass die Scheune vollständig niederbrannte und die darauf befindliche PV-Anlag komplett zerstört wurde. Das an die Scheune angrenzende Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr Dersum, Lathen, Rütenbrock und Sustrum welche mit insgesamt 52 Einsatzkräften vor Ort war, vor den Flammen gerettet werden. Dieses wurde lediglich durch Ruß und Rauch leicht beschädigt, bleibt aber noch bewohnbar. Der Sachschaden wird derzeit auf mehrere 100.000 Euro geschätzt. Wie es zum Brand kam, wird derzeit noch ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell