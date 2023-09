Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Einbruch in zwei Arztpraxen

Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Täter

Saarbrücken (ots)

Im November letzten Jahres brach ein bislang unbekannter Täter in einer Nacht in zwei Arztpraxen in der Innenstadt von Saarbrücken ein. Hierbei wurden ein dreistelliger Bargeldbetrag sowie Briefmarken entwendet und ein erheblicher Sachschaden verursacht. Der Täter wurde bei der Tatausführung gefilmt. Das Amtsgericht Saarbrücken hat nun die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Tatverdächtigen verfügt.

Personenbeschreibung:

- schlanke Figur - trägt eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke, einen schwarzen Mundnasenschutz und eine schwarz Basecap - in der linken Hand hält er ein grünes Tuch

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681/9321-233) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

