Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall in Saarbrücken mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Montagmorgen, ereignete sich um kurz vor 08:00 Uhr in der Mainzer Straße in Saarbrücken ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw- und einem Motorradfahrer. Ein 55-jähriger Mann aus Völklingen befuhr mit seinem Pkw die Mainzer Straße aus der Innenstadt kommend und bog nach links zum Parkplatzgelände eines dortigen Baumarktes ein. Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Großrosseln näherte sich in entgegengesetzter Fahrtrichtung und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des kreuzenden Pkws. Der 18-jährige Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst noch in ein Saarbrücker Klinikum verbracht, wo er jedoch seinen schweren Verletzungen erlag. Der unter Schock stehende Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zur Unfallursache dauern derzeit noch an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde ein Unfallgutachten durch ein unabhängiges Sachverständigenbüro in Auftrag gegeben. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell